КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что перекрыла канал поставок из России некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для участников военной операции в Донбассе.

"Сотрудники… СБУ совместно с прокуратурой перекрыли канал поставок в нашу страну некачественных комплектующих для протезирования, в том числе для бойцов антитеррористической операции. Правоохранители установили, что частная структура с 2014 года закупает у российского поставщика коленные суставы, узлы и модули для протезирования. Инициированная СБ Украины проверка установила, что завезенная из РФ продукция не соответствует требованиям государственных стандартов качества", — говорится в сообщении СБУ.

СБУ СБУ: из РФ поставляли некачественные протезы для силовиков

По данным ведомства, частная структура реализовывает комплектующие нескольким государственным структурам, которые специализируются на изготовлении протезов. Во время обысков в складских, производственных и офисных помещениях поставщика правоохранители изъяли комплектующие коленных протезов производства РФ, бухгалтерскую документацию, копии сертификатов, калькуляцию себестоимости протезов.

Правоохранители завели дело по статье 364 "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Продолжаются следственные действия.

Ранее глава СБУ Василий Грицак выступил с обвинениями в адрес спецслужб России в подготовке терактов в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на трех ветеранов АТО в Донбассе.