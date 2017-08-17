В Крыму заявили о прибытии немецкой делегации

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Делегация из Германии прибыла в Крым, где примет участие в мероприятиях, посвященных памяти депортированных немцев, сообщил глава немецкой национально-культурной автономии республики Юрий Гемпель.

"Половина делегации уже прибыла в Крым. Всего 18 человек. Это граждане Германии, в основном представители двух партий: Die Linke ("Левые") и Deutsche Mitte ("Германский центр")", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, делегация примет участие в траурных мероприятиях, которые пройдут на полуострове в пятницу.

В августе 1941 года без предъявления обвинения были депортированы более 60 тысяч крымских немцев и членов их семей.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.