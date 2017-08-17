"Автомайдан" объявил всеукраинскую акцию протеста и выводит людей под Кабмин

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Общественная организация "Автомайдан" призывает граждан в четверг, 17 августа, выйти на митинг под здание Кабинета министров в Киеве.

"Экономика Украины коллапсирует, народ бедствует, Кабмин уничтожает последних предпринимателей в стране. Насиров (отстраненный глава ГФС Роман Насиров — Ред.) доигрался, очередь Гройсмана ответить за разруху и остановку предприятий. Всех, кому не безразлична наша страна, ждем возле Кабмина. Этой мафии пора положить конец", — говорится в сообщении на странице "Автомайдана" в Facebook.

Facebook "Автомайдан" Акция протеста, организованная "Автомайданом"

Акция протеста начнется в 10.00 под лозунгом "Нет блокированию налоговых накладных и ручному регулированию бизнеса!"