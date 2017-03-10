"Стоп строительной анархии". Протест киевлян под Кабмином

Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" состоялась в пятницу под зданием правительства.
Жители ряда столичных улиц пришли к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить незаконные застройки и наказать чиновников, которые согласовывают застройку исторического Киева.
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Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.