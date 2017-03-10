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    Фотоленты

    "Стоп строительной анархии". Протест киевлян под Кабмином

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (134)

    (обновлено: )17
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева под КМУ
    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" под КМУ

    Акция "Министров к ответственности за уничтожение исторического Киева" состоялась в пятницу под зданием правительства.

    Жители ряда столичных улиц пришли к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием остановить незаконные застройки и наказать чиновников, которые согласовывают застройку исторического Киева.

    Смотрите также: Застройка озера в Киеве: протестующие готовы к радикальным действиям

    Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

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