Погода в Украине: в Киеве кратковременный дождь и гроза

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине, по прогнозам синоптиков, на большей части территории осадков не будет, лишь в центральных и северных областях местами ожидается кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр.

"В понедельник, 14 августа, в южных ​​и в центральных, северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют восточный, северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с, в центральных и южных областях местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с.

Температура установится на уровне 29-34° тепла, на юго-востоке страны местами 35-37° тепла, в западных, большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается ослабление жары до 23-28° тепла.

Сегодня в столице Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.