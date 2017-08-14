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    Общество

    Погода в Украине: в Киеве кратковременный дождь и гроза

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    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине, по прогнозам синоптиков, на большей части территории осадков не будет, лишь в центральных и северных областях местами ожидается кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр.

    "В понедельник, 14 августа, в южных ​​и в центральных, северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

    Ветер синоптики прогнозируют восточный, северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с, в центральных и южных областях местами ожидаются порывы со скоростью 15-20 м/с.

    Температура установится на уровне 29-34° тепла, на юго-востоке страны местами 35-37° тепла, в западных, большинстве северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается ослабление жары до 23-28° тепла.

    Сегодня в столице Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

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