Погода в Украине: в некоторых областях воздух прогреется до +35 градусов

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 августа, синоптики прогнозируют солнечную погоду, осадков не предвидится. Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра.

Погода на 11 августа

Так, в западных областях столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла, ночью от +17 до +19 градусов.

В центральной части страны синоптики также прогнозируют солнечную погоду, днем от +30 до +32, ночью от +17 до +19. В восточных областях воздух прогреется до +33 градусов, ночью будет от 14 до 19 градусов тепла.

На севере Украины также без осадков: температура от 31 до 33 градусов тепла, ночью до +18. В южных областях днем будет от +31 до +35 градусов.

В Киеве также будет солнечно, столбик термометра поднимется до +32 градусов.

Напомним, греческая метеорологическая служба выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.