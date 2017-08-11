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    Общество

    Погода в Украине: в некоторых областях воздух прогреется до +35 градусов

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (174)

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    По прогнозам Укргидрометцентра, в западных областях столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла. В Киеве столбик термометра поднимется до +32 градусов.
    Жара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 августа, синоптики прогнозируют солнечную погоду, осадков не предвидится. Об этом сказано в прогнозе Укргидрометцентра.

    Погода на 11 августа

    Так, в западных областях столбик термометра поднимется до 34 градусов тепла, ночью от +17 до +19 градусов.

    В центральной части страны синоптики также прогнозируют солнечную погоду, днем от +30 до +32, ночью от +17 до +19. В восточных областях воздух прогреется до +33 градусов, ночью будет от 14 до 19 градусов тепла.

    На севере Украины также без осадков: температура от 31 до 33 градусов тепла, ночью до +18. В южных областях днем будет от +31 до +35 градусов.

    В Киеве также будет солнечно, столбик термометра поднимется до +32 градусов.

    Напомним, греческая метеорологическая служба выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.

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