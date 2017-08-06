Украинцев предупредили о новых сюрпризах погоды

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В большинстве областей Украины в понедельник, 7 августа, ожидаются грозы, сильный дождь и град.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине 7 августа грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в западных, южных и центральных областях Украины ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 28-36 градусов выше нуля. Ночью ожидается 16-25 градусов тепла.