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    Украинцев предупредили о новых сюрпризах погоды

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    Украина: жара наступает (161)

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    Согласно информации, в понедельник в Украине ожидаются грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В большинстве областей Украины в понедельник, 7 августа, ожидаются грозы, сильный дождь и град.

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    Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

    "В Украине 7 августа грозы, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье в западных, южных и центральных областях Украины ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне 28-36 градусов выше нуля. Ночью ожидается 16-25 градусов тепла.

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