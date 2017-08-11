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    Погода в Греции сошла с ума – СМИ

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    Почти по всей территории Греции температура превышает 40 градусов. С воскресенья ожидается общее снижение температуры: придут дожди, штормы, град и сильные ветры.
    Города мира. Херсониссос
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Греческая метеорологическая служба EMY выпустила экстренный прогноз погоды, согласно которому в стране вслед за 40-градусной жарой ожидаются грозы, дожди и град.

    "Погода сошла с ума – после жары в 41 градус приходят бури и град", — пишет греческая газета "Прото тема".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Страны мира. Греция

    "Из пекла в дождь", – описывает критское издание cretedoc.gr резкую смену погоды.

    С начала недели почти по всей территории Греции стоит жара – плюс 40-42 в тени, в Афинах – 37-38. В "красной зоне" столбики термометров будут находиться до субботы, а затем на смену им в ряде районов придут дожди, штормы, град и сильные ветры.

    Грозы и дожди ожидаются в северной Греции, в Западной и Центральной Македонии, они будут сопровождаться сильным ветром и градом. С воскресенья ожидается общее снижение температуры и в большинстве районов страны, однако все равно она будет выше средней в это время года.

    В Греции каждые десять лет отмечается аномальная жара. В 2007 году в некоторых районах столбики термометра поднимались до отметки 46 градусов по Цельсию, тогда по всей Аттике и во многих регионах Греции пылали пожары, сгорели сотни гектаров леса.

    Напомним, в последние несколько дней в Украине была прохладная и дождливая погода.

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