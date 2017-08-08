То в жар, то в холод: в Украину снова придет теплая погода

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Ночью в Киеве практически всю ночь шел дождь, но днем ожидается теплая погода и переменная облачность, сообщает Гидрометеорологический центр. Так, по данным центра, днем в столице осадков не будет. Температура воздуха до +23…+25 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +20…+26 градусов. В Карпатах ночью кратковременный дождь с грозой, днем без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.

meteo.gov.ua Прогноз погоды в Украине на 8 августа

В Моршине ночью кратковременный дождь с грозой, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце ночью кратковременный дождь с грозой, днем без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве ночью кратковременный дождь с грозой, днем без осадков, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами с грозой. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь с грозой, кроме Днепропетровской области; днем без осадков, только в Полтавской области местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +26…+33 градуса, в Винницкой и Черкасской областях ночью +12…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +17…+23 градуса, днем +30…+38 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской и Николаевской областях ночью местами кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью +18…+25 градусов, днем +31…+39 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21…+26 градусов, днем +35…+40 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +23…+25 градусов, днем +31…+33 градуса.