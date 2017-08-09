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    Общество

    Погода в Украине: без дождей и снова жарко

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    Синоптики обещают в среду сухую и теплую погоду по всей территории Украины. Местами воздух прогреется до 34 градусов тепла. В Киеве в этот день ожидается до 28 градусов.
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    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В среду, 9 августа, в Украине не ожидается осадков, погода будет стоять солнечная, местами очень жаркая, сообщил Гидрометцентр.

    Так, по данным синоптиков, в Киеве будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.

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    На западе Украины ожидается также облачность, сухо. Температура воздуха днем +26…+30 градусов.

    В северных областях переменная облачность, без осадков, температура днем +26…+31 градус.

    В центре также ожидается переменная облачность, сухо, температура воздуха +26…+30 градусов.

    На востоке страны синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью, температура воздуха днем +26…+30 градусов.

    На юге переменная облачность, без осадков, температура воздуха +30…+34 градусов.

    Напомним, в последние несколько дней в Украине была прохладная и дождливая погода.

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