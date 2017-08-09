Погода в Украине: без дождей и снова жарко

FILIPPO MONTEFORTE / AFP

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В среду, 9 августа, в Украине не ожидается осадков, погода будет стоять солнечная, местами очень жаркая, сообщил Гидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, в Киеве будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.

На западе Украины ожидается также облачность, сухо. Температура воздуха днем +26…+30 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков, температура днем +26…+31 градус.

В центре также ожидается переменная облачность, сухо, температура воздуха +26…+30 градусов.

На востоке страны синоптики обещают сухую погоду с переменной облачностью, температура воздуха днем +26…+30 градусов.

На юге переменная облачность, без осадков, температура воздуха +30…+34 градусов.

Напомним, в последние несколько дней в Украине была прохладная и дождливая погода.