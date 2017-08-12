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    В Киеве из-за аномальной жары превышена норма уровня загрязнения воздуха

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    В ГСЧС отметили, что из-за жары превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксида углерода наблюдается в центре - районе Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта.
    Смог в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В Киеве из-за жары, которая не спадает вот уже который день, превышен уровень загрязнения воздуха, сообщает ГСЧС.

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    "С 8 августа 2017 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", — говорится на сайте ГСЧС.

    Превышение максимальных значений предельно допустимой концентрации оксида углерода (1 — 2.6) наблюдается в районах Бессарабской, Демеевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко.

    "Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержатся в г. Киеве до конца текущей недели", — сообщает служба.

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    Ранее сообщалось, что охлаждающие рамки установлены на улицах Киева в связи с жарой. 

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