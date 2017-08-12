В ДНР заявили о запуске международного автобусного маршрута в Абхазию

министерство транспорта самопровозглашенной ДНР

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина, Сергей Иванов. В самопровозглашенной Донецкой народной республике 11 августа запустили новый международный автобусный маршрут, который связывает Донецк и Сухум (частично признанная Республика Абхазия), заявили в министерстве транспорта ДНР.

"В рамках реализации соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Государственным управлением Республики Абхазия по транспорту и министерством транспорта Донецкой народной республики, заключенного 6 июля 2017 года, Минтрансом ДНР открыт регулярный круглогодичный международный автобусный маршрут "Донецк (ДНР) — Сухум (Республика Абхазия)", — говорится в сообщении на сайте министерства транспорта самопровозглашенной ДНР.

Сообщается, что маршрут проходит через российские города Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер, затем по Абхазии — Гаграм, Пицунде с конечной остановкой в городе Сухум. Время в пути из Донецка в столицу Абхазии составит чуть более 20 часов, стоимость билета — 2278 российских рублей (примерно 978 гривен).

Напомним, в начале июля власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных пассажирских перевозок.