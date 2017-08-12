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    Общество

    В ДНР заявили о запуске международного автобусного маршрута в Абхазию

    (обновлено: )8310
    Время в пути из Донецка в столицу Абхазии составит чуть более 20 часов, стоимость билета — 2278 российских рублей (примерно 978 гривен), сообщили в самопровозглашенной ДНР.
    В ДНР заявили о запуске автобусного маршрута в Абхазию
    министерство транспорта самопровозглашенной ДНР

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина, Сергей Иванов. В самопровозглашенной Донецкой народной республике 11 августа запустили новый международный автобусный маршрут, который связывает Донецк и Сухум (частично признанная Республика Абхазия), заявили в министерстве транспорта ДНР.

    Дарина П. (справа) и Георгий М., пострадавшие в результате взрыва боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии в поселке Приморский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Она из Киева, он из Ижевска. Оба пострадали в Абхазии

    "В рамках реализации соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между Государственным управлением Республики Абхазия по транспорту и министерством транспорта Донецкой народной республики, заключенного 6 июля 2017 года, Минтрансом ДНР открыт регулярный круглогодичный международный автобусный маршрут "Донецк (ДНР) — Сухум (Республика Абхазия)", — говорится в сообщении на сайте министерства транспорта самопровозглашенной ДНР.

    Сообщается, что маршрут проходит через российские города Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер, затем по Абхазии — Гаграм, Пицунде с конечной остановкой в городе Сухум. Время в пути из Донецка в столицу Абхазии составит чуть более 20 часов, стоимость билета — 2278 российских рублей (примерно 978 гривен).

    Напомним, в начале июля власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере организации автомобильных пассажирских перевозок.

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