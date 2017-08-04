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    Она из Киева, он из Ижевска. Оба пострадали в Абхазии

    (обновлено: )9701
    В тот день молодые люди посетили популярный среди туристов сероводородный источник в поселке Приморский, который расположен в 100 метрах от склада. В советское время это был склад гражданской обороны, поэтому он находится близко к жилой застройке.
    Дарина П. (справа) и Георгий М., пострадавшие в результате взрыва боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии в поселке Приморский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Сухум (Абхазия)

    Киевлянка Дарина П. и парень из Ижевска Георгий М. оказались среди тех, кто пострадал при взрывах на складе боеприпасов в поселке Приморский в Абхазии; оба работают психотерапевтами, а в Абхазии проводили совместный отпуск и уже готовились к отъезду.

    Взрывы прогремели 2 августа на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным Минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, ранены 27 граждан РФ. МИД Абхазии также сообщил о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

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    Двадцативосьмилетняя Дарина и 32-летний Георгий познакомились год назад на профессиональном семинаре на одной из туристических баз Краснодарского края. Дело в том, что и Дарина, и Георгий работают психотерапевтами, только девушка в Киеве, а парень в Ижевске, знаменитом на весь мир своим "Калашниковым".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Георгий М. (в центре), пострадавший в результате взрыва боеприпасов на складе Министерства обороны Абхазии в поселке Приморский

    Ребята стали общаться, а в этом году решили провести отпуск в Абхазии. Поселились в Новом Афоне, и за неделю объехали все окрестные достопримечательности. Интересно, что в ночь после визита на источник Дарина собиралась улетать домой: в четыре часа утра у нее был самолет из Сочи в Стамбул, а оттуда в Киев, так как прямых рейсов между Россией и Украиной нет.

    Последствия взрыва в Абхазии
    RT на русском
    Последствия масштабного взрыва в Абхазии

    "Это был такой ужас. Как будто началась война. Теперь я понимаю, что чувствуют жители Донбасса", — рассказала РИА Новости жительница Киева Дарина П.

    В тот день молодые люди посетили популярный среди туристов сероводородный источник в поселке Приморский, который расположен в 100 метрах от склада. В советское время это был склад гражданской обороны, поэтому он находится близко к жилой застройке. Молодые люди уже успели искупаться в горячей воде, нанести целебную грязь и уже уходили по дороге, ведущей от источника в Приморский. Неожиданно у них за спиной раздался сильный взрыв, полетели стальные осколки. Один из них попал в ногу Георгию, Дарина получила сильную контузию взрывной волной.

    "Паника, что делать, не знаем. Первая мысль — как Дарину защитить", — вспоминает Георгий. Вокруг никаких строений, за которыми можно было бы спрятаться. Молодые люди спрыгнули с трассы в канаву и кусты и легли на землю. А взрывы в это время продолжались, мимо бежали толпы туристов, испуганное взрывами стадо коров. От склада поднимался густой белый дым.

    МЧС Республики Абхазия | Перейти в фотобанк
    На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в Селе Приморское Гудаутского района

    "Как будто сбросили какую-то бомбу, как война началась. Никто не знал, что делать и сколько это будет продолжаться", — сказал молодой человек. Под "бомбежкой" он потерял свой телефон и поинтересовался у журналиста РИА Новости, не видел ли он его случайно у места взрыва. 

    Молодые люди спрашивают, что осталось от зданий источника, с интересом смотрят фотографии на телефоне корреспондента РИА Новости и просят переслать им — на память и чтобы шокировать друзей.

    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеево. Спасатели начали разбор завалов

    Только когда все затихло, молодым людям оказали помощь. Они были госпитализированы в Гудаутскую районную больницу. В четверг из-за сильных ранений Георгия их перевели в республиканскую больницу Сухума. Всю дорогу девушка жаловалась на тошноту и рвоту. В Сухуме ее положили в одну палату с Георгием в хирургическом отделении.

    "Будем теперь друг другу психологическую травму лечить", — смеется Дарина.

    Билеты Дарины пропали. Впрочем, домой она теперь не торопится. "Буду в Абхазии, пока Георгия не вылечат и он не сможет уехать к себе в Ижевск", — рассказала она.

    Всего в больницах Сухума и Гудауты остаются 12 человек, в том числе девочка двенадцати лет и пожилая пара из Ставрополя.

    МЧС Республики Абхазия | Перейти в фотобанк
    Село Приморское Гудаутского района, где взорвались боеприпасы на складе Минобороны Абхазии

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