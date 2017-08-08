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    Общество

    В Одессе пройдет гей-парад

    (обновлено: )3822
    В Одессе стартует фестиваль "ОдессаПрайд-2017", а в конце мероприятия, 13 августа, в городе пройдет Марш равенства - уличное шествие в поддержку ЛГБТ-сообщества.
    Радужный флаг на гей-параде
    REUTERS Daniel Becerril

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Марш равенства состоится в Одессе 13 августа, сообщают организаторы одесской прайд-недели.

    Как сообщается на сайте гей-альянса Украины, в Одессе состоится фестиваль "ОдессаПрайд-2017", который завершится Маршем равенства — "уличным шествием в поддержку прав человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

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    Напомним, в начале июля в Испании прошел крупнейший гей-парад в Европе.

    Как сообщалось ранее, 18 июня в Киеве прошел крупнейший в истории Украины "Марш равенства".

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