В Одессе пройдет гей-парад

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Марш равенства состоится в Одессе 13 августа, сообщают организаторы одесской прайд-недели.

Как сообщается на сайте гей-альянса Украины, в Одессе состоится фестиваль "ОдессаПрайд-2017", который завершится Маршем равенства — "уличным шествием в поддержку прав человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

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Напомним, в начале июля в Испании прошел крупнейший гей-парад в Европе.

Как сообщалось ранее, 18 июня в Киеве прошел крупнейший в истории Украины "Марш равенства".