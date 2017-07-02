Хроника 1 июля: потоп в Киеве, гей-парад в Мадриде, прощание с Колем и Яковлевым

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Европе простились с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем, в партии войны" хотят регистрировать въезжающих в Украину россиян, ЕС утвердил новые правила контроля на границе. Об этих и других новостях субботы в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Киеве прошел мощный ливень

В субботу, 1 июля, в Киеве прошел мощный ливень, в результате которого часть столичных дорог оказалась подтопленной. Улицы затопило как в центре города, так и на окраинах. В частности, как сообщают пользователи соцсетей, потоп наблюдается на площади возле станции метро "Левобережная", которая только недавно, перед Евровидением, была реконструирована, а также на площади Победы и Старовокзальной, передает "Большой Киев". После проливного дождя улица Борщаговская застряла в пробках. В районе улицы Героев Севастополя из-за грозы остановились трамваи – вода затопила рельсы.

Геращенко не исключил введения регистрации россиян на специальных сайтах

Вместо визового режима с Россией, Киев может ввести систему регистрации россиян на специальных сайтах, заявил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.

"Его (визовый режим с РФ — ред.) можно и нужно внедрять тогда, когда мы будем готовы к этому, потому что внедрение визового режима с нашей стороны будет означать внедрение визового режима с российской стороны. Министерство иностранных дел должно иметь план, как разворачивать такую систему работы, а самый главный способ борьбы с терроризмом и диверсией – это заранее проверять, кто к нам приезжает. Мы можем ввести не визовый режим, а предупреждение о том, кто приезжает, регистрацию на электронных сайтах", — цитирует Геращенко сайт телеканала "112 Украина".

Евросоюз утвердил новые правила контроля на границе

Послы стран-членов Европейского Союза поддержали ранее достигнутую договоренность между мальтийским председательством в Совете ЕС и представителями Европарламента о создании системы автоматической регистрации въезда-выезда граждан третьих стран в рамках шенгенской зоны. Предполагается, что система поможет сократить задержки на границе и улучшить качество пограничных проверок, обеспечит идентификацию тех, кто превысил разрешенное время пребывания в ЕС, укрепит внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, открыв правоохранительным органам доступ к журналам историй путешествий.

Отмечено, что новая система въезда-выезда будет хранить информацию о личности и документы путешественника, а также сохранять биометрические данные (с отпечатками пальцев и фотографией). Эти данные будут храниться в единой системе сроком от трех до пяти лет. Как сообщается, сохраненная информация будет доступна для пограничных органов и органов власти государств-членов ЕС, компетентных проверять, выполняет ли гражданин третьей страны условия въезда или пребывания. Европейские чиновники надеются, что новые правила помогут сократить время пересечения границы и повысят качество пограничных проверок, а также помогут в борьбе с терроризмом, позволяя правоохранительным органам получить доступ к истории пересечений границ путешественником.

Дельфина не пустили на украинский фестиваль Atlas Weekend

Российского музыканта Андрея Лысикова, более известного под сценическим псевдонимом Дельфин, не пустили в Украину. Об этом сообщает Atlas Weekend в Facebook.

"Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен. Остальные участники группы благополучно пересекли границу. Они готовы сыграть концерт, на котором меня не будет. В 22:20 на West Stage концерт состоится. Я очень хочу быть сегодня на сцене с моими друзьями. Но будьте с ними вы. Спасибо", — говорится в сообщении. Как известно, Дельфин должен был выступить на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend, который ежегодно проходит в Киеве.

Европа простилась с Колем

В субботу в Страсбурге прошла в церемония прощания с выдающимся немецким политиком, канцлером ФРГ в 1982-1998 годах Гельмутом Колем. На церемонию прибыли также украинский президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Европейский государственный акт прощания с Колем стал первой такой церемонией в истории Евросоюза согласно последней воле экс-канцлера. Гроб с телом покойного в зале Европарламента был прикрыт флагом ЕС. После траурной церемонии в Страсбурге гроб вертолетом доставили в Германию, погрузили на корабль и в сопровождении флотилии по Рейну перевезли в собор города Шпайер. Днем там состоялась панихида, а вечером — на площади перед собором — прощание с военными почестями.

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В Мадриде прошел самый массовый в Европе гей-парад

В субботу вечером в Мадриде прошел самый многочисленный в Европе гей-парад. Организаторами парада "Гордость геев" (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов. В нем приняли участие представители профсоюзов и политических партий: Испанской социалистической рабочей партии, левой Podemos, центристской "Граждане". В этом году впервые присоединились представители и правящей в стране правой Народной партии. Главная колонна прошла под лозунгами "За права ЛГБТ во всем мире" и "Депатологизация транс" (Депатологизация – исключение из разряда медицинских патологий). В городе были введены повышенные меры безопасности: усилено присутствие полиции, около 3,5 тысячи представителей сил правопорядка обеспечили безопасность движения колонны, запрещен въезд грузовикам более 3,5 тонны в некоторые центральные районы столицы, движение на улицах, где проходит парад, перекрыто. По ходу движения шествия убрали контейнеры для мусора. Были закрыты входы и выходы метро в районе проведения мероприятия. На выходах из других станций подземки, расположенных в непосредственной близости от парада, силы безопасности проверяли сумки.

В Москве простились с экс-солистом группы "Иванушки International"

В субботу в Москве состоялось прощание с экс-солистом группы "Иванушки International" Олегом Яковлевым, скончавшимся в четверг на 48-м году жизни, траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище. Возле Некрополя Троекуровского кладбища выстроилась очередь из тех, кто пришел проститься с артистом.

Напомним, Яковлев скончался в одной из московских больниц после тяжелой болезни. В конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких.

Руденко проиграл Поветкину чемпионский поединок

Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко в бою за титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental, который прошел в Москве.

Поединок, прошедший в рамках боксерского вечера в ГЦКЗ "Россия" в субботу, продлился все 12 раундов и завершился победой 37-летнего россиянина единогласным решением судей.

Поветкин одержал 32-ю победу (23 — нокаутом) в своей карьере при одном поражении.

Руденко потерпел третье поражение в карьере при 31-й победе (19 — нокаутом).