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    На пляже в Сочи в море хлынул гейзер из канализации

    (обновлено: )14310
    На пляже Чкаловский в российском Сочи в море произошел выброс питьевой воды, который спровоцировала серьезная авария на магистральном водоводе. Подробнее об инциденте смотрите в видео.
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    "Выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 миллиметров на улице Медовая. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку", — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

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    Данный водовод обслуживает коммерческое предприятие ООО "Сочиводоканал", которое уже неоднократно допускало аварийные ситуации на обслуживаемых им сетях, отмечается в релизе.

    Выброс воды, уточняет муниципалитет, не влечет угрозы экологии: взятые пробы не выявили патогенной флоры.

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