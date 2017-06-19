Соцсети: гей-парад - это не больно, но зачем столько шума?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В воскресенье, 18 июня, в Киеве прошел крупнейший в истории Украины "Марш равенства". По оценкам организаторов, число участников марша составило около 4 тысяч человек. Правда в полиции фигурируют более скромные цифры: около двух с половиной тысяч человек. К маршу готовились долго и обстоятельно, особенно к стычкам во время или после него. Ожидания оправдались… но весьма толерантно — произошло всего-то несколько драк, задержали менее десятка причастных, но вскоре практически всех отпустили. А вот после самого шествия в разных уголках столицы произошли сразу два нападения на двух участников "Марша равенства" ЛГБТ-сообщества.

В соцсетях это событие наделало шуму побольше чем на улицах столицы. И даже после его окончания многочисленные дискуссии не прекращаются: "Гей-прайд: это не больно Вот и все, а сколько крику было. Полчаса марша "прайда" и Киев действительно стал европейской столицей"; "Гей-парад в День Отца — это ориентир на европейские ценности?"; "Киев наравне с Веной, Берлином и Тель Авивом становится центром гей-тусовки. А это — десятки тысяч туристов, сотни, а возможно и тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в креативных индустриях".

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"Я поддерживаю гей-парад потому что это способ большинства сказать меньшинству — не бойтесь быть в меньшинстве. Гею не должно быть страшно быть геем в гетеро-обществе. Еврею не должно быть страшно быть евреем в украинской школе. Девушке не должно быть страшно в компании десантников. А я хочу жить в обществе без страха", — есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook