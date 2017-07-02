Крупнейший в Европе гей-парад прошел в Мадриде

В нем приняли участие представители профсоюзов и политических партий: Испанской социалистической рабочей партии, левой Podemos, центристской "Граждане". В этом году впервые присоединились представители и правящей в стране правой Народной партии.

Главная колонна прошла под лозунгами "За права ЛГБТ во всем мире" и "Депатологизация транс" (Депатологизация – исключение из разряда медицинских патологий). В городе были введены повышенные меры безопасности: усилено присутствие полиции, около 3,5 тысячи представителей сил правопорядка обеспечили безопасность движения колонны, запрещен въезд грузовикам более 3,5 тонны в некоторые центральные районы столицы, движение на улицах, где проходит парад, перекрыто. По ходу движения шествия убрали контейнеры для мусора. Были закрыты входы и выходы метро в районе проведения мероприятия. На выходах из других станций подземки, расположенных в непосредственной близости от парада, силы безопасности проверяли сумки.