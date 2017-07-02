Испания отметилась самым массовым гей-парадом

РИА Новости Украина – Мадрид

Самый многочисленный в Европе гей-парад прошел в субботу вечером в Мадриде.

Еще до начала мероприятия организаторы прогнозировали, что в нем примут участие от двух до трех миллионов человек: жители Мадрида и многочисленные туристы, приехавшие в эти дни в столицу со всего мира.

Организаторами парада "Гордость геев" (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов. В нем принимают участие представители профсоюзов и политических партий: Испанской социалистической рабочей партии, левой Podemos, центристской "Граждане". В этом году впервые присоединились представители и правящей в стране правой Народной партии. Главная колонна идет под лозунгами "За права ЛГБТ во всем мире" и "Депатологизация транс" (Депатологизация – исключение из разряда медицинских патологий).

Шествие отправилось с площади перед вокзалом Аточа и завершится через несколько часов на площади Колумба, где представителей сексуальных меньшинств встретит мэр столицы Мануэла Кармена. После этого состоится концерт, пишут РИА Новости.

В городе введены повышенные меры безопасности: усилено присутствие полиции, около 3,5 тысячи представителей сил правопорядка обеспечивают безопасность движения колонны, запрещен въезд грузовикам более 3,5 тонны в некоторые центральные районы столицы, движение на улицах, где проходит парад, перекрыто. По ходу движения шествия убрали контейнеры для мусора. Закрыты входы и выходы метро в районе проведения мероприятия. На выходах из других станций подземки, расположенных в непосредственной близости от парада, силы безопасности проверяют сумки.

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Под несмолкаемую барабанную дробь, песни, танцы и лозунги в защиту соблюдения прав геев, лесбиянок, транссексуалов, бисексуалов и нудистов по аллее Прадо идут тысячи человек. По обе стороны шествия колонну приветствуют люди – они кричат, танцуют и поют. Участники шествия, помимо радужных флагов, несут флаги различных стран: Австралии, Словении, Италии, США, Кубы… Видны и российские флаги, а также лозунги в поддержку национальных меньшинств Чечни. Одна из участниц шествия рассказала, что приехала в испанскую столицу специально из Германии, чтобы привлечь внимание к проблеме прав сексуальных меньшинств.

Dariknews.bg Самый многочисленный в Европе гей-парад в Мадриде

Шествие по центру столицы – наиболее массовое мероприятие из всех, которые в эти дни проводятся в Мадриде. На улицах Мадрида с конца прошлой недели царит праздничное настроение: буквально повсюду развешаны радужные флаги, они украшают бары, магазины, рестораны, вывешены на фасадах мэрии Мадрида на площади Сибелес, зданиях правительства сообщества Мадрид на площади Пуэрта-дель-Соль, Сената, Конгресса депутатов. Многие жители и гости испанской столицы вне зависимости от их сексуальной ориентации также повязывают радужный флаг на одежду. Каждый день проходят концерты, которые собирают тысячи людей. Состоялось несколько конференций, посвященных защите прав ЛГБТ, проблеме СПИДа и другим. Многие музеи также посвятили теме сексуальных меньшинств отдельные проекты. Например, в музее Прадо проходит временная выставка "Другая точка зрения: сценарии для различий".

Испания — одна из самых толерантных стран мира в отношении сексуальных меньшинств. По опросам, почти 90% жителей страны признают и защищают их права. Браки между людьми одного пола здесь были узаконены еще 12 лет назад. Испания стала третьей европейской страной, где был принят подобный закон — после Нидерландов и Бельгии.

Первая демонстрация в защиту прав гомосексуалистов прошла в Испании 26 июня 1977 года в Барселоне. Ее организатором стала подпольная организация Фронт освобождения геев Каталонии (Front d'Alliberament Gai de Catalunya), на акцию вышли 4 тысячи человек, которые требовали освободить из заключения всех геев и лесбиянок. В 1970 году, на закате диктаторского режима Франсиско Франко, был принят закон об общественной опасности, согласно которому геи был отнесены к категории "социально опасных элементов". Уголовное наказание было от штрафа до пятилетнего тюремного заключения или принудительного "лечения". Демонстрация была разогнана полицией.

Неделя празднований Orgullo Gay в этом году не обошлась без инцидентов. В прошлые выходные в Мадриде три приверженца неонацистской идеологии напали на гомосексуальную пару. Они выкрикивали в адрес двух молодых людей оскорбительные лозунги, нанесли им несколько ударов, а также демонстрировали нацистское приветствие. Инцидент произошел в мадридском районе Чуэка, который считается центром гомосексуальной жизни столицы. Нападавшие были задержаны, однако в понедельник суд Мадрида принял решение освободить их на время расследования.

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Во вторник Национальная полиция Испании задержала в городе Пальма-де-Майорка (Балеарские острова) мужчину по подозрению в разжигании ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. В микроблоге Twitter этот человек неоднократно размещал посты, оскорбляющие геев и лесбиянок, а также представителей религиозных и этнических меньшинств.

Гомосексуализм является наказуемым преступлением в 72 странах мира, в 13 он карается смертной казнью, в ряде стран – пожизненным заключением.