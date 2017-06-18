Гей-парад в Киеве: "слава Украине" радикалам не помогла

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

ЛГБТ-прайд, который в очередной раз прошел в столице снова разделил киевлян на два противоборствующие лагеря — противников и сторонников гей-марша. Не удивительно, что к воскресному утру каждая из сторон начала готовиться загодя.

Превентивные меры

Так, нацинал-радикалы накануне провели предупреждающий митинг, на котором призвали сторонников прийти и сделать все, чтобы помешать проведению "содомского действа". Организаторы ЛГБТ-марша, в свою очередь, мобилизировали приверженцев через социальные сети — все желающие могли получить инструкции о том, как гарантировано не попасть в лапы "патриотов". Впрочем, по части дисциплины радикалы явно превосходили своих "радужных" оппонентов — еще ночью представитель "Правого сектора" Артем Скоропадский отрапортовал, что националисты успели осуществить ряд превентивных мер для недопущения гей-шествия.

"Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве. Призываем всех, кто может прямо сейчас приехать к красному корпусу университета, или завтра в 7 утра на Майдан", — написал Скоропадский на своей странице в Facebook.

112.ua Ситуация перед началом марша ЛГБТ в Киеве

Тревожное утро

И действительно, ранним утром за несколько часов до начала марша площадь перед "красным" корпусом университета Шевченко оккупировали около сотни людей характерной внешности. Ничего угрожающего в их поведении не наблюдалось, но было очевидно — в случае необходимости они готовы на многое.

Впрочем, после нескольких часов ожидания у некоторых явно не хватало духа стоять до конца. Одному из организаторов время от времени приходилось подбадривать "побратимов" в мегафон: "Не расходимся, мы обязаны защитить свое мировозрение". Но, казалось, пассивное бездействие разрушительно действует на бравых ребят, которые привыкли к принципу "пришел — увидел — победил". Не удивительно, что те, кому не сиделось на месте быстро оказались в полицейском автозаке. Именно сюда любезно, без применения силы отправили нескольких активистов, которые привселюдно сожгли радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

Дмитро Реплянчук/Громадське Противники ЛГБТ-марша в Киеве

Гомодиктатура в действии

Определенного "драйва" акции протеста против гей-парада добавляли представители альтернативных христианских сообществ. Молодые люди в белых футболках с надписью "Мама, тато и дитина — то е справжня Украина" раздавали прохожим листовки и рассказывали прохожим, с какой целью власть пытается внедрить в государстве ЛГБТ-идеологию.

"Гомосексуальное движение устанавливает диктатуру и стремится подавить всякое инакомыслие и наказывать за несогласие", — рассказывал голос из колонок, установленных на огромном джипе. "Они строят мир, где несогласные наказываются и преследуются. В Швеции священника арестовали за то, что он назвал гомосексуализм раковой опухолью на теле общества, в Британии служащую уволили за то, что она отказалась регистрировать однополое партнерство, во Франции слезоточивым газом разгоняют тех, кто выступает против однополых браков. Разве вы хотите, чтобы ваши дети смотрели на гей-парадах на эти извращения. Гомосексуалисты скоро сделают так, что в школах будут читать произведения о любви двух принцев", — рассказал он.

УНИАН ЛГБТ-марш в Киеве

Строгий фейс-контроль

Постепенно, ближе к началу намеченного на 10 утра марша, в центр стали стекаться его сторонники. Впрочем, обнаружить в их числе экстравагантных гей-парочек, которые "как в Европе" устраивали бы шоу-перформансы почему-то не удалось. Школьницы-подростки с волосами всех цветов радуги, молодежь, которую принято называть "хипстерами" и даже пары с детьми — вот основной контингент, который, минуя рамки металлоискателей с радостью присоединялся к остальным поклонникам однополой любви.

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К слову, фейс-контроль на входах в территорию "голубого счастья" был самым пристальным. Например, радикалам из припозднившихся попасть по ту сторону двухметровой было на суждено — всех, кто хоть немного был похож на пламенного патриота сначала обыскивали, а затем "от греха подальше" разворачивали на 180 градусов. Хотя, в числе недовольных было много тех, кто, разделяя не принципы равноправия, столкнулся с банальным нарушением прав собственных.

Обеспечивая безопасность сторонников европейских ценностей, столичные власти и правоохранители совершенно не подумали о рядовых гражданах. Из-за перекрытых дорог, автомобильных трасс и стыковочных станций метро сотни киевлян воскресным утром были вынуждены поменять свои планы.

РИА Новости Украина ЛГБТ-марш в Киеве

Европейское шествие

А пока возмущенные бабушки что-то доказывали непреклонным полицейским, ЛГБТ-марш все-таки стартовал. Оказалось, что бравые парни возле университета зря разминали свои кулаки — прекрасно осознавая степень угрозы организаторы прайда развернули шествие и пустили его не вдоль парка Шевченко, а вокруг. Под конвоем бойцов Нацгвардии разукрашенные парни, похожие на девушек настолько осмелели, что даже корчили рожи своим возмущенным противникам.

РИА Новости Украина ЛГБТ-марш в Киеве

Их подруги с волосами из папье-маше размахивали цветными флагами и, похоже, ощущали все прелести свободы "по-европейски". Некоторые и вовсе осмелели и без тени смущения размахивали огромных размеров надувным детородным органом.

Развешенные по периметру шествия плакаты "Запретить пропаганду гомосекса", "Однополые браки — вымирание нации" и даже цитаты из Библии явно никого не пугали.

РИА Новости Украина ЛГБТ-марш в Киеве

Ответ радикалов

Неудивительно, что такая смелость привела "ура-патриотов" в бешенство — они тут же ринулись навстречу колоне противников. Но попытка не удалась — решив помешать маршу, радикалы тут же оказались в плотном кольце полиции.

Выкрикивание "славы Украине" и швыряние петард на этот раз не помогло — полицейские на лошадях, не жалея сил хлестали националистов резиновыми дубинками. Как результат — шестеро задержанных, которых уже отпустили.

REUTERS Gleb Garanich Противники ЛГБТ-марша в Киеве

Судя по всему, если бы не полиция, радужные флаги сторонников гей-любви были бы покроплены кровью — как сообщили позже правоохранители, у радикалов были изъяты балаклавы, маски и целый арсенал пиротехники.