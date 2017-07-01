В Мадриде проходит самый массовый в Европе гей-парад

КИЕВ, 1 июл – РИА Новости Украина. В субботу вечером в Мадриде проходит самый многочисленный в Европе гей-парад.

Организаторами парада "Гордость геев" (Orgullo Gay), который традиционно проходит по центру Мадрида в начале июля, стали организации в защиту прав геев, лесбиянок и транссексуалов. В нем принимают участие представители профсоюзов и политических партий: Испанской социалистической рабочей партии, левой Podemos, центристской "Граждане". В этом году впервые присоединились представители и правящей в стране правой Народной партии. Главная колонна идет под лозунгами "За права ЛГБТ во всем мире" и "Депатологизация транс" (Депатологизация – исключение из разряда медицинских патологий).

В городе введены повышенные меры безопасности: усилено присутствие полиции, около 3,5 тысячи представителей сил правопорядка обеспечивают безопасность движения колонны, запрещен въезд грузовикам более 3,5 тонны в некоторые центральные районы столицы, движение на улицах, где проходит парад, перекрыто. По ходу движения шествия убрали контейнеры для мусора. Закрыты входы и выходы метро в районе проведения мероприятия. На выходах из других станций подземки, расположенных в непосредственной близости от парада, силы безопасности проверяют сумки.

Dariknews.bg Самый многочисленный в Европе гей-парад в Мадриде

Первая демонстрация в защиту прав гомосексуалистов прошла в Испании 26 июня 1977 года в Барселоне. Ее организатором стала подпольная организация Фронт освобождения геев Каталонии (Front d'Alliberament Gai de Catalunya), на акцию вышли 4 тысячи человек, которые требовали освободить из заключения всех геев и лесбиянок. В 1970 году, на закате диктаторского режима Франсиско Франко, был принят закон об общественной опасности, согласно которому геи был отнесены к категории "социально опасных элементов". Уголовное наказание было от штрафа до пятилетнего тюремного заключения или принудительного "лечения". Демонстрация была разогнана полицией.

Ранее сообщалось, что десять человек задержаны в Стамбуле на запрещенном властями города параде ЛГБТ-сообщества.