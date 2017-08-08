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    Осенью начнут выдавать ID-паспорта с цифровой подписью - Гройсман

    (обновлено: )59
    По словам премьера, с осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает Mobile ID (ЭЦП на SIM-карте).
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Украине осенью начнут выдавать внутренние ID-паспорта со встроенной электронной цифровой подписью, до конца года заработает мобильная идентификация граждан посредством Mobile ID, а также регистрация брака и свидетельства о рождении в онлайн-режиме. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

    "Следует добавить, что широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее", — говорится в сообщении.

    По словам премьера, с осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает Mobile ID (ЭЦП на SIM-карте).

    С 1 января 2016 года в Украине введены внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты.

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