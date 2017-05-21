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    Общество

    Турция утвердила поездки украинцев по ID картам

    (обновлено: )44511
    Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа.
    Флаг Турции
    REUTERS Max Rossi

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Турция официально утвердила поездки украинцев в страну по ID-карточкам. Та, в официальном турецком издании было опубликовано соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-карточкам.

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    Об этом сообщил председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк в Facebook.

    "Турецкие власти 20 мая официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию. Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю одна-две недели", — написал он. 

    Напомним, 14 марта во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику было подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.

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