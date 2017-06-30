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    На матч Украина - Турция будут пропускать только по ID-паспортам - СМИ

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    По данным спортивного журналиста Игоря Бурбаса, на один паспорт будут продавать всего один именной билет. Матч отборочного турнира на ЧМ-2018 между Украиной и Турцией состоится 2 сентября.
    Болельщики сборной Украины. Архивное фото
    Скриншот

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. На матч Украина – Турция отборочного турнира на чемпионат мира-2018 будут пускать только с ID-паспортом, сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

    "На матч Украина-Турция на 1 паспорт будут продавать не 4 билета, как раньше, а только 1 именной билет. Вход на стадион строго с ID. Ноу-хау для нас. Вход с ID предусматривает документ, удостоверяющий личность: паспорт, водительские права, студенческий билет и т.п.", – сообщил Бурбас.

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    Напомним, матч Украина — Турция состоится 2 сентября в Харькове.

    По итогам шести туров подопечные Андрея Шевченко занимают 4-ое место в группе I с 11 очками. В активе сборной Турции — 13 очков. 

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