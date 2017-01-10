IDF дисквалифицировала украинского чемпиона мира по шашкам

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Украинский чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев дисквалифицирован правлением профильной федерации, сообщает УНИАН.

"Решение было принято еще 16 декабря 2016 года, но обнародовано только сейчас, спустя почти месяц", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Аникеев нарушил Этический кодекс, в связи с чем против него были применены санкционные меры.

"Правление IDF приняло решение отстранить Юрия Аникеева (Украина) на три года до 15 декабря 2019 года от участия во всех соревнованиях, проводимых IDF. Решение руководства IDF не имеет цели преследования Юрия Аникеева за то, что он житель Украины и его политические убеждения, или устранения конкурента, как он неоднократно пытался представить в украинской прессе, комментируя свое отстранение от участия в чемпионате Европы по шашкам-64 2016 года в Тбилиси, Грузия", — уточнили в IDF.

Отмечается, что спортсмену были предложены варианты разрешения ситуации, однако Аникеев встал на путь "лжи и оскорблений в СМИ".

Отметим, что 11 декабря минувшего года Аникеев дважды стал Чемпионом Украины в классической и быстрой программе и второй год подряд подтвердил статус лучшего спортсмена Украины в шашках-64.

Ранее Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.