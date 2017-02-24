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    Общество

    Украина показала на IDEX-2017 боевой вертолет Combat

    (обновлено: )16501
    Вертолет Combat был разработан КБ "Вертикаль", он оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорости до 200 километров в час.
    Украинский легкий боевой вертолет Combat
    ukroboronprom.com.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Украина представила на международной оружейной выставке IDEX-2017 в столице ОАЭ легкий боевой вертолет Combat, сообщается в пятницу на сайте украинского государственного концерна "Укроборонпром".

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    "В рамках международной выставки IDEX-2017, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, ГП ДГЗИФ "Укринмаш", входящая в состав ГК "Укроборонпром", впервые представил легкий боевой вертолет КТ112УД, или КТ112 Combat", — говорится в сообщении.

    Как отмечается на сайте, Combat был разработан КБ "Вертикаль", он оснащен двигателем Rotax-914, который позволяет набирать скорости до 200 километров в час. Этот боевой вертолет может быть оснащен противотанковыми ракетами Barrier-V с лазерным наведением или другим противотанковым ракетным вооружением.

    Кроме того, Combat может быть оснащен ракетами "Стрела-2" или "Игла" для уничтожения летательных аппаратов противника, а также пулеметом. Особенностью вертолета стал специальный комплекс наблюдения, который состоит из инфракрасных камер, которые могут быть использованы для наведения.

    ukroboronprom.com.ua
    Украинский легкий боевой вертолет Combat

    Выставка IDEX-2017 проходила в Абу-Даби с 19 по 23 февраля. В ней приняли участие более 1,2 тысячи региональных и международных компаний из 57 стран.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны в 2017 году направят на разработку и закупку новых образцов вооружений 9 миллиардов гривен.

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