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    Кабмин выделил более 5 млрд грн на закупку и модернизацию военной техники

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    Сумма в 5,6 миллиардов гривен выделена из бюджетных средств, предусмотренных в казне на "развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины" на 2017 год.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины выделил 5,6 миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2017 году.

    "О распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе 2101150 "Развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины "на 2017 год… Закупка и модернизация вооружения и военной техники 5,6 миллиарда гривен", — говорится в распоряжении Кабмина от 8 января, опубликованном на сайте правительства.

    Олег Жданов
    Голос Столицы
    Под крылом Порошенко. Эксперт об "Укроборонпроме"

    Отмечается, что такая сумма выделена из бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете на "развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины" на 2017 год.

    В январе государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что военные не получают современное тяжелое вооружение из-за недофинансирования со стороны государства.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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