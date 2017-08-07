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    Общество

    Во Львов прибыла инспекция из США для проверки военных объектов

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    По данным Минобороны, целью работы американских инспекторов является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, попадающих под действие ДОВСЕ.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Инспекционная группа США прибыла во Львов для проверки военных объектов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

    Кэй Бэйли Хатчисон постпред США при НАТО
    SAUL LOEB / AFP
    Кэй Бэйли Хатчисон - новый постпред США при НАТО

    "Во Львов прибыла многонациональная инспекционная группа США для проведения проверки объявленного места по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)… В состав иностранной группы также вошли представители Норвегии и Польши… Продлится верификация до 10 августа", — говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, целью работы американских инспекторов является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, попадающих под действие ДОВСЕ.

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1990 году полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Организации Варшавского договора. Договор, в частности, препятствовал созданию потенциала для внезапного нападения и ведения крупномасштабных наступательных действий в Европе.

    Ранее в МИД России назвали попытки Украины проинспектировать территорию Крыма тщетными и провокационными.

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