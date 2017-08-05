Украина выдаст США подозреваемого в мошенничестве

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины удовлетворила запрос США о выдаче подозреваемого в мошенничестве Владислава Халупского. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Генеральной прокуратурой Украины удовлетворен запрос Соединенных Штатов Америки о выдаче Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе мошенничества с ценными бумагами и сговора с целью отмывания средств на сумму около 30 млн долларов", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы Юрия Луценко

Халупский был задержан в Одессе в середине февраля 2017 года, а с 4 апреля по решению Малиновского суда Одессы, он отправлен под ночной домашний арест.

Напомним, полицейские провели одновременно четыре обыска на территории Киевской области, в результате которых разоблачили группу злоумышленников, обманувших более полусотни человек. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб гражданам на 150 тысяч гривен, однако окончательная сумма намного больше и в настоящее время устанавливается.