Харьковчанин получил 4,5 года тюрьмы за повреждение памятников героям войны

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Жителя Харькова приговорили к 4,5 годам ограничения свободы за надругательство над памятниками героям Второй мировой войны, сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры Люботинский городской суд области признал виновным 29-летнего мужчину в надругательстве над памятниками борцам против нацизма во Второй мировой войне из хулиганских побуждений (часть третья статьи 297 УК Украины "надругательство над могилой")… Вандала наказали (на срок — ред.) до четырех лет и шести месяцев ограничения свободы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, летом 2015 года житель Харькова приехал в город Люботин, где познакомился с компанией местных жителей, его угостили спиртным. После, как сообщили в ведомстве, позднее он в парке "Железнодорожников" валил памятники, установленные в честь погибших во Второй мировой войне.

В прокуратуре заявили, что мужчина повредил шесть памятников, чем нанес ущерб на сумму почти 40 тысяч гривен (около 1,5 тысячи долларов).

Напомним, в Харькове неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат и могилу маршала Юрия Бажанова.