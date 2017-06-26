наверх
26.06.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Питере осквернили могилу Виктора Цоя

    (обновлено: )34403
    В полиции сообщили, что ни заявлений, ни обращений по факту якобы осквернения могилы певца Виктора Цоя не поступало, но будет проведена соответствующая проверка.
    Оскверненная могила Виктора Цоя
    ВКонтакте

    КИЕВ, 26 июн – РИА Новости Украина. Сотрудники полиции Петербурга проводят проверку по факту появления информации о разгроме могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального ГУ МВД.

    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом
    dp.npu.gov.ua
    Вандализм в Днепре. "Это - нелюди", - говорит скульптор

    В социальной сети "ВКонтакте" ранее появилась фотография: как утверждается, на ней изображена могила советского рок-певца и музыканта на Богословском кладбище, при этом видно, что на ней разбросаны и перевернуты вазы с цветами, разбросанными цветами усыпана не только могила, но и площадка возле нее.

    "К нам ни заявлений, ни обращений по данному факту не поступало. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в сети Интернет сотрудники полиции проводят проверку", — сказал собеседник агентства.

    На Богословском кладбище также сообщили, что с могилой Цоя все в порядке. "У нас все нормально, могила Цоя в порядке", — сказали РИА Новости в администрации кладбища.

    Движение "Рок-Петроград" на своей странице "ВКонтакте" также отмечает, что могила Цоя сейчас в идеальном состоянии. "Информация по "разгрому" могилы Виктора Цоя. Участник нашего движения посетил кладбище, могила в идеале. По словам работников — это провокация — разбросали цветы, сделали фото, тут же все убрали", — говорится в сообщении.

    Виктор Цой родился в Ленинграде 21 июня 1962 года, в 1981 году в возрасте 19 лет основал "Кино" — одну из самых популярных советских рок-групп. До конца жизни он оставался ее лидером, автором текстов и музыки. Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года, после его гибели группа "Кино", доработав и выпустив свой девятый альбом ("Черный альбом"), прекратила существование.

    Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Линько
    Дело Гужвы. Арест
    В центре Харькова зарезали иностранного студента
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Общегородское вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Михаил Погребинский
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против