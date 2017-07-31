"Ракета победила, взлетаем". Определен новый логотип Днепра

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В Днепре завершилось голосование за концептуальную идею бренда и логотипа Днепра, сообщается на сайте "Ребрендинг города Днепр".

"По результатам онлайн-голосования первое место завоевала работа Евгении Олейник с результатом в 895 голосов. Второе и третье места заняли работы Сергея Белого и Никиты Агеенко с результатами 879 и 527 голосов соответственно. Согласно положению о конкурсе, финалисты получают баллы в соответствии с полученным мест, а именно: Евгения Олейник — 30 баллов, Сергей Белый — 20 баллов, Никита Агеенко — 10 баллов", — говорится в сообщении.

Все три работы финалистов, которые после доработки были вынесены на онлайн-голосования, будут заново оценены оргкомитетом, так как предварительные оценки касались I этапа конкурса и недоработанных работ.

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Заседание, на котором пройдет оценка работ финалистов, состоится в ближайшее время и будет сопровождаться онлайн-трансляцией, говорится на сайте.

Вячеслав Поездник так отреагировал на результаты голосования: "Ракета победила!", "Внимание! Пристегивайтесь! Взлетаем!".

Победитель конкурса получит диплом и награду от организаторов в виде 40 тысяч гривен на разработку полноценного бренда, который будет способствовать формированию корпоративной культуры города, продвижению положительного имиджа Днепра в Украине и за рубежом.