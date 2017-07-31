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    Общество

    В СМИ попали данные о зарплате главы Нацполиции

    (обновлено: )3311
    Зарплата Сергея Князева составила 104 265 гривен, должностной оклад - 40 тыс гривен, самая большая надбавка - за специфические условия службы - 22 365 гривен. Такую же сумму он получил и в мае.
    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Заработная плата главы Национальной полиции Сергея Князева за июнь составила 104 265 гривен, сообщает ukranews.com.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Так, его должностной оклад составил 40 тыс гривен, оклад за спецзвание — 2 600 гривен, надбавка за стаж службы — 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн — 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений — 8 000 гривен, доплата за научную степень кандидата юридических наук — 2 000 гривен, надбавка за специфические условия службы — 22 365 гривен.

    Такую же сумму он получил и в мае.

    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совещании в Днепре сообщил о повышении уровня зарплат в органах прокуратуры до 30-70%.

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