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    Общество

    В Харькове патрульные увольняются из-за маленькой зарплаты

    (обновлено: )41413
    Чаще всего причиной ухода является недостаток финансовой мотивации. Сейчас зарплата патрульного составляет 8100 гривен и люди уходят на более высокооплачиваемую работу.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. С начала года в Харькове из рядов патрульной полиции ушли 103 человека. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель начальника Управления Размик Оганесян. По словам полицейского начальства, все копы или перевелись в другие области, или же приняли самостоятельное решение сложить значок.

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    "Чаще всего причиной ухода является недостаток финансовой мотивации. Сейчас зарплата патрульного составляет 8100 гривен и люди уходят на более высокооплачиваемую работу. У меня был офицер, командир роты, которого я долго уговаривал, но он все-таки уехал в Польшу. Ждем, когда повысят до десяти тысяч, как в Краматорске и Лисичанске", — сообщил глава патрульной полиции Харькова Вадим Лисничук.

    Правоохранитель отметил, что с начала этого года за какие-либо нарушения не был уволен ни один патрульный (в прошлом году уволили восемь), хотя в целом по управлению были выписаны 37 дисциплинарных взысканий. Кроме того, в данный момент прокуратура ведет 22 расследования в отношении харьковских копов.

    Напомним, полицейские Украины получили новые автомобили Mitsubishi. Во время вручения машин, глава МВД пообещал казнить первых полицейских, которые разобьют новые авто.

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