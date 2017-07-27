наверх
27.07.201709:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп пожертвовал $100 тыс из зарплаты на развитие лидерства в детях

    (обновлено: )19
    Пожертвование пойдет на "программы, которые помогают мальчикам и девочкам стать лидерами". Министр образования Бетси Девос выступила на брифинге и поблагодарила Трампа.
    Президент США Дональд Трамп.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов, полученные в виде зарплаты за второй квартал 2017 года, министерству образования, сообщила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    NICHOLAS KAMM / AFP
    Украина для Трампа – инструмент борьбы с оппонентами в США. Опрос экспертов

    По ее словам, пожертвование пойдет на "программы, которые помогают мальчикам и девочкам стать лидерами". Министр образования Бетси Девос выступила на брифинге и поблагодарила Трампа.

    Трамп был известен до избрания президентом прежде всего как бизнесмен и шоумен. Считается, что он миллиардер, но большинство экспертов сомневаются, что его состояние достигает 10 миллиардов долларов, как заявляет сам Трамп. Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов.

    Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, американский лидер также может распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год, ему доступен фонд оплаты поездок на 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов в год на развлечения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства
    Флаги США и России. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?