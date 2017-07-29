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    Общество

    Троян принимал участие в следственных действиях - замминистра

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    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак подчеркнул, что никаких подозрений Вадиму Трояну предъявлено не было.
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    Юрий Грымчак
    УНИАН

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян принимал участие в следственных действиях в отношении своего помощника и представителя ГК "Азова", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. 

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    Накануне СМИ сообщили, что на взятке был задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова". По информации СМИ, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье. Также сообщалось, о задержании самого Трояна, однако вскоре данная информация была опровергнута

    "Насколько я правильно понимаю, были обыски, в том числе и в помещении заместителя министра внутренних дел. Насколько мне известно и сам Троян сообщил, что он принимал участие в некоторых следственных действиях сегодня и дальше собирается принимать. Подозрения ему не предъявлено, никаких проблем в этом нет", — сказал Грымчак в эфире "112 Украина". 

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    Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по подозрению в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью были задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Владимир Бржезинский и помощник заместителя МВД Вадима Трояна Иваштенко. 

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