МВД о "задержании" Трояна: напомнило фейк о мифических миллионах Згуладзе

Национальная полиция

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию о том, что заместителя главы МВД Вадима Трояна якобы поймали на взятке в 2 миллиона гривен. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

В частности, в сообщении говорится, что полковник полиции Вадим Троян по роду своей деятельности постоянно принимает и в дальнейшем будет воспринимать участие в различных процессуальных следственных действиях.

"Информация сомнительных медиаресурсов, что Вадима Трояна "поймали на взятке в 2 миллиона гривен", не соответствует действительности. Это напоминает старый фейк об экс-первом заместителе министра Эке Згуладзе, которую якобы ловили с мифическими миллионами в аэропорту "Борисполь", — говорится в сообщении.

"Вадим Троян, который сейчас находится в отпуске, действительно недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. Никакие подозрения ему не вручались и ему об этом не сообщалось", — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на взятке. Сам замглавы МВД назвал эту информацию фейком.