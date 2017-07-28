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    Общество

    МВД о "задержании" Трояна: напомнило фейк о мифических миллионах Згуладзе

    (обновлено: )75
    В сообщении МВД говорится, что полковник полиции Вадим Троян по роду своей деятельности постоянно принимает и в дальнейшем будет воспринимать участие в различных процессуальных следственных действиях.
    Врио главы Национальной полиции Вадим Троян
    Национальная полиция

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины опровергает информацию о том, что заместителя главы МВД Вадима Трояна якобы поймали на взятке в 2 миллиона гривен. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

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    В частности, в сообщении говорится, что полковник полиции Вадим Троян по роду своей деятельности постоянно принимает и в дальнейшем будет воспринимать участие в различных процессуальных следственных действиях.

    "Информация сомнительных медиаресурсов, что Вадима Трояна "поймали на взятке в 2 миллиона гривен", не соответствует действительности. Это напоминает старый фейк об экс-первом заместителе министра Эке Згуладзе, которую якобы ловили с мифическими миллионами в аэропорту "Борисполь", — говорится в сообщении.

    "Вадим Троян, который сейчас находится в отпуске, действительно недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. Никакие подозрения ему не вручались и ему об этом не сообщалось", — заявили в ведомстве.

    Ранее СМИ сообщили, что заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна поймали на взятке. Сам замглавы МВД назвал эту информацию фейком.

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