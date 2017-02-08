Троян назначен замглавы МВД

Национальная полиция

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что правительство назначило Вадима Трояна заместителем главы Министерства внутренних дел.

"Кабмин назначил замминистра внутренних дел Трояна", — цитируют его "Украинские новости".

До назначения Троян занимал должность исполняющего обязанности руководителя Национальной полиции. Он подавал документы на конкурс главы Нацполиции, однако позже отозвал заявку.

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В среду Кабмин назначил Сергея Князева главой Национальной полиции Украины. Ранее он возглавлял полицию Ровенской области, руководил Главным управлением МВД в Закарпатской области, работал в уголовном розыске в Киевской и Донецкой областях.