Дело о трагедии 2 мая в Одессе: задержан экс-чиновник ГСЧС

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В Одессе в ходе спецоперации был задержан бывший первый заместитель ГУ ГСЧС в регионе Руслан Великий, который находился в розыске по делу о трагедии 2 мая 2014 года, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Было установлено местонахождение и задержан бывший первый заместитель ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Руслана Великий, который во время выполнения своих служебных обязанностей не принял мер к направлению имеющихся сил и средств для тушения пожара в Доме профсоюза во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Пост Вячеслава Аброськина

Аброськин уточнил, что задержанный с 2016 года уклонялся от следствия и находился в розыске.

Судом ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.