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    Киевский суд Одессы просит передать дело о трагедии 2 мая в другой суд

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    Киевский районный суд Одессы физически не может обеспечить рассмотрение материалов производства в связи с острой нехваткой судей с соответствующей "уголовной" квалификацией.
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Киевский районный суд Одессы заявил, что не может рассматривать дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров, передает в среду УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда.

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    Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.

    "Киевский районный суд Одессы передал дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Апелляционный суд Одесской области для изменения подсудности. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского райсуда, материалы направлены в Апелляционный суд 23 мая", — говорится в сообщении агентства.

    В пресс-службе пояснили, что суд физически не может обеспечить рассмотрение материалов производства в связи с острой нехваткой судей с соответствующей "уголовной" квалификацией. В настоящее время часть судей находятся в отпуске, двое – на больничном, у нескольких завершился срок полномочий.

    "Поэтому мы не можем сформировать коллегию из трех человек и обратились с просьбой перенести рассмотрение дела в другой райсуд", — сообщили в пресс-службе.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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