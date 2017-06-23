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    Прокуратура направила в суд еще одно дело по трагедии в Одессе 2 мая

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (42)

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    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014 года. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Обвинительный акт в отношении подозреваемого в участии в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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    Сообщается, что подозреваемый скрывался от органов следствия.

    "Расследование трагических событий 2 мая 2014 года и привлечение виновных лиц к ответственности является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры Одесской области и органов Национальной полиции. Так, 22 июня 2017 года прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении активного участника массовых беспорядков, произошедших в Одессе 2 мая 2014 года", — говорится в сообщении.

    По информации прокуратуры, данный гражданин обвиняется по статье "массовые беспорядки, приведшие к гибели людей" УК Украины, его фамилия не уточняется.

    В сообщении отмечается, что продолжается досудебное расследование в уголовном деле в связи с массовыми беспорядками с применением оружия, которые сопровождались насилием, уничтожением имущества и привели к гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

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