Дело о трагедии 2 мая в Одессе передано в суд Черноморска

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области передал рассмотрение дела о беспорядках 2 мая в Одессе в суд города Черноморск Одесской области, сообщает в пятницу одесское интернет-издание "Таймер".

Ранее информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда сообщало, что Киевский районный суд Одессы заявил, что не может рассматривать дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров.

"Апелляционный суд Одесской области решил отправить в городской суд Черноморска дело о кровавых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе", — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение было принято несмотря на то, что адвокаты просили не переносить процесс за пределы Одессы, настаивая на возвращении судебных материалов в Малиновский райсуд или на рассмотрении в суде Киевского района города. Также сообщается, что в Суворовском суде (последний суд Одессы, который не рассматривал дело) есть два судьи, которые могут заняться рассмотрением, однако апелляционный суд решил, что такой вариант не подходит. В Ильичёвском же горсуде есть сейчас восемь судей уголовной коллегии, которые находятся на рабочих местах.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.