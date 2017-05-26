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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе передано в суд Черноморска

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    Апелляционный суд Одесской области принял решение отправить в городской суд Черноморска дело о кровавых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области передал рассмотрение дела о беспорядках 2 мая в Одессе в суд города Черноморск Одесской области, сообщает в пятницу одесское интернет-издание "Таймер".

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    Ранее информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу суда сообщало, что Киевский районный суд Одессы заявил, что не может рассматривать дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров.

    "Апелляционный суд Одесской области решил отправить в городской суд Черноморска дело о кровавых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, такое решение было принято несмотря на то, что адвокаты просили не переносить процесс за пределы Одессы, настаивая на возвращении судебных материалов в Малиновский райсуд или на рассмотрении в суде Киевского района города. Также сообщается, что в Суворовском суде (последний суд Одессы, который не рассматривал дело) есть два судьи, которые могут заняться рассмотрением, однако апелляционный суд решил, что такой вариант не подходит. В Ильичёвском же горсуде есть сейчас восемь судей уголовной коллегии, которые находятся на рабочих местах.

    Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.

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