Суд в Одесской области, где рассматривают дело 2 мая, забросали яйцами

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Представители ряда общественных организаций забросали яйцами здание суда города Черноморск Одесской области, где рассматривается дело о трагедии 2 мая, сообщают местные СМИ.

Смотрите также: Массовая драка в Одессе: фигурант "дела 2 мая" вступил в конфликт с полицией

Ранее дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров было перенесено из Приморского районного суда Одессы в городской суд Черноморска. В четверг суд продолжил рассмотрение дела.

moldavanka.info Суд в Одесской области, где рассматривается дело о трагедии 2 мая, забросали яйцами

"Во время совещания судей в окна зала, где проходило заседание, полетели яйца. Как оказалось, яйца кидали активисты, недовольные тем, что фигуранты данного дела во время заседания содержатся не в клетке", — говорится в сообщении moldavanka.info.

В связи с этим суд объявлял перерыв.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.