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    Суд в Одесской области, где рассматривают дело 2 мая, забросали яйцами

    (обновлено: )12602
    Сообщается, что во время совещания судей в суде Черноморска Одесской области в четверг, 1 июня, в окна зала, где проходило заседание, полетели яйца.
    Суд в Одесской области, где рассматривается дело о трагедии 2 мая, забросали яйцами
    moldavanka.info

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Представители ряда общественных организаций забросали яйцами здание суда города Черноморск Одесской области, где рассматривается дело о трагедии 2 мая, сообщают местные СМИ.

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    Ранее дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров было перенесено из Приморского районного суда Одессы в городской суд Черноморска. В четверг суд продолжил рассмотрение дела.

    moldavanka.info
    Суд в Одесской области, где рассматривается дело о трагедии 2 мая, забросали яйцами

    "Во время совещания судей в окна зала, где проходило заседание, полетели яйца. Как оказалось, яйца кидали активисты, недовольные тем, что фигуранты данного дела во время заседания содержатся не в клетке", — говорится в сообщении moldavanka.info.

    В связи с этим суд объявлял перерыв.

    Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.

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