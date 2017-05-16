Массовая драка в Одессе: фигурант "дела 2 мая" вступил в конфликт с полицией

В Одессе в жилом массиве "Радужный" произошла массовая драка, в результате которой полицейскому сломали нос, сообщает "Думская".

По данным издания, драку спровоцировали активисты одной из общественных организаций, выгуливавшие там собаку. Они натравили своего пса на другую собаку, что не понравилось хозяину последней (по другой версии, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины), рассказали очевидцы происшествия.

"Слово за слово, и в ход пошли биты и газовые баллончики. При этом пострадал патрульный полицейский, пытавшийся разнять дерущихся. Ему сломали нос, — сказано в сообщении.

По данным издания, среди участников драки был фигурант "дела 2 мая", общественный активист Сергей Ходияк. "Именно его друзья гуляли с собакой и затеяли потасовку. Услышав шум драки, Ходияк прибежал на помощь соратникам, а потом вместе с ними напал на полицейских и нанес телесные повреждения правоохранителюю. Ходияк (он очень пьян) задержан вместе с другими и доставлен в Киевский отдел полиции. Открыто уголовное производство", — пишет "Думская".

Ходияка обвиняют в умышленном убийстве, покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов и нанесении телесных повреждений 2 мая 2014 год. Меры пресечения у активиста нет, напоминает издание.

По информации пресс-службы патрульной полиции, у их сотрудника — перелом костей носа со смещением, он госпитализирован. Открыто уголовное производство по 345 статье УК — насилие в отношении работника правоохранительного органа.

По данным полиции, конфликт вспыхнул между автолюбителем и тремя молодыми мужчинами, выгуливавшими собаку. Во время словесной перепалки первый выхватил деревянную дубинку и начал угрожать оппонентам (друзьям Ходияка — Ред.). Те не испугались и напали на него. Когда прибыла полиция, участники драки начали оказывать сопротивление.

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