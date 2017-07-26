Украину в среду накроют ливни с грозами и градом

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В среду в Украине переменная облачность, в ряде регионов дожди и грозы, в отдельных районах град, сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, днем на Правобережье, Черниговской и Сумской кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в западной части местами сильные дожди; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в западной части ночью 13-18°, днем 22-27°.

В Киеве местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

Во Львове в среду пройдет кратковременный дождь, местами сильный, местами с грозой и шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

В Харькове будет сухо и жарко. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

В Днепре ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь с грозой. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

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В Одессе пройдет небольшой дождь, местами с грозой. Температура ночью 21-23°, днем 27-29°.

В Карпатах 26 июля пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, ночью со шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 10-15°.

Ранее сообщалось, что сильный ливень прошел в пятницу в Луцке, в следствии чего в областном центре затопило дороги и тротуары, в некоторых местах уровень воды поднялся на один метр. Также мощный ливень затопил Ровно.