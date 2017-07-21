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    Общество

    В Украину возвращается дождевой циклон

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    По данным Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 22 июля, сильные дожди с грозами пройдут на западе Украины. Днем температура воздуха там составит от +29 до +31.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В Украину вернулся дождевой циклон, поэтому уже в ближайшие выходные в отдельных регионах страны ожидаются ливни с грозами. Как сообщается, в некоторых областях прогнозируют солнечную погоду и жару до +35.

    УНИАН
    Люди под дождем в Киеве. Архивное фото

    По данным Украинского гидрометеорологического центра, в субботу, 22 июля, сильные дожди с грозами пройдут на западе Украины.

    Днем температура воздуха там составит от +29 до +31.

    Такая же погода будет и на севере страны, температура воздуха – от +28 до +31. На востоке Украины местами ожидаются осадки и грозы, днем температура воздуха составит от +29 до +35. Сильные дожди и грозы ожидаются и в центральных областях Украины, днем температура воздуха составит от +29 до +31.

    Напомним, с четверга в Украине усилилась жара, а в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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