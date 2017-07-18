Во вторник в Украине жарко, местами дожди с грозами

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине ожидается теплая погода, местами температура воздуха повысится до 25-30 градусов, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, на большей части Украины ожидается 20-26 градусов тепла, лишь на юге будет жарко.

На западе прогнозируются дожди и грозы, днем ​​температура достигнет 21-26 градусов тепла.

На севере — без осадков, днем ​​20-26 градусов тепла.

В восточных областях местами небольшие дожди, грозы. Температура днем ​​22-27 градусов тепла.

В центре без осадков, температура днем ​​21-26 градусов тепла.

В южной части осадков также не ожидается, температура воздуха днем ​​23-28 градусов тепла.

Ветер в Украине северный, 5-12 метров в секунду.

Ранее синоптики обещали, что жара в Украине немного спадет.