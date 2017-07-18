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    Общество

    Во вторник в Украине жарко, местами дожди с грозами

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    По данным синоптиков, на большей части Украины ожидается 20-26 градусов тепла, лишь на юге будет жарче. В некоторых областях во вторник пройдут дожди с грозами.
    Лето в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине ожидается теплая погода, местами температура воздуха повысится до 25-30 градусов, сообщает Гидрометцентр.

    Лето в Киеве
    УНИАН
    В Киев пришла жара

    По данным синоптиков, на большей части Украины ожидается 20-26 градусов тепла, лишь на юге будет жарко.

    На западе прогнозируются дожди и грозы, днем ​​температура достигнет 21-26 градусов тепла.

    На севере — без осадков, днем ​​20-26 градусов тепла.

    В восточных областях местами небольшие дожди, грозы. Температура днем ​​22-27 градусов тепла.

    В центре без осадков, температура днем ​​21-26 градусов тепла.

    В южной части осадков также не ожидается, температура воздуха днем ​​23-28 градусов тепла.

    Ветер в Украине северный, 5-12 метров в секунду.

    Ранее синоптики обещали, что жара в Украине немного спадет.

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