Во вторник в Украине жарко, местами дожди с грозами

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине ожидается теплая погода, местами температура воздуха повысится до 25-30 градусов, сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, на большей части Украины ожидается 20-26 градусов тепла, лишь на юге будет жарко.
На западе прогнозируются дожди и грозы, днем температура достигнет 21-26 градусов тепла.
На севере — без осадков, днем 20-26 градусов тепла.
В восточных областях местами небольшие дожди, грозы. Температура днем 22-27 градусов тепла.
В центре без осадков, температура днем 21-26 градусов тепла.
В южной части осадков также не ожидается, температура воздуха днем 23-28 градусов тепла.
Ветер в Украине северный, 5-12 метров в секунду.
Ранее синоптики обещали, что жара в Украине немного спадет.