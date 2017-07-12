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    Грецию накрыла вторая волна сорокаградусной жары

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    Греческая метеорологическая служба сообщила, что горячий воздух в страну принёс антициклон из Северной Африки. Из-за жары уже погибли два человека.
    Греция
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Новая волна жары пришла в Грецию — три дня во многих районах страны температура воздуха в тени будет находиться на отметке 40 градусов, в большинстве районов около 37-38 градусов, сообщает греческая метеорологическая служба.

    Лето в Киеве
    УНИАН
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    С пятницы начнется небольшое снижение, к понедельнику температура снизится до 30 градусов в дневные часы.

    Горячий воздух в Грецию принёс антициклон из Северной Африки.

    С последней декады июня в Греции температура воздуха в тени днём не опускалась ниже 30 градусов, а в конце июня и в первые дни июля доходила до 43-45 градусов. Жертвами стали два пожилых человека на Крите, несколько десятков человек попали в больницы.

    На этот раз рекордной температуры не ожидается, однако власти призывают всех избегать солнца и дают советы, как избежать теплового удара.

    Неудобство жаркая погода принесёт и туристам.

    Министерство культуры и спорта Греции сообщило, что в связи с жарой меряются часы работы археологических парков.

    "В связи с надвигающейся в среду жарой и в те дни, когда температура превысит 39 градусов по Цельсию, археологические памятники Греции, работающие по расширенному графику, будут закрыты с 13.00 до 17.00", — говорится в сообщении минкультуры.

    Таким образом, туристы смогут посетить археологические памятники с 8.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00.

    Ранее сообщалось, что в начале июля в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.Такая температура была отмечена в районе Мирес недалёко от города Ираклион на Крите.

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