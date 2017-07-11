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    Погода в Украине: жара и ливни

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (83)

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    По информации Украинского гидрометцентра, во вторник местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; температура днем 31-33°.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 11 июля, в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

    В западных областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков, лишь днем в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза.

    Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с.

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    Температура ночью 14-19°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 10-15°; днем 28-33°.

    В Киеве днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 31-33°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 11 июля

    Напомним, 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

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