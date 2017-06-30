наверх
30.06.201709:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптики предупреждают об усилении жары в Украине

    (обновлено: )200
    Как сообщает Украинский гидрометцентр, дожди ожидаются в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях и на севере - в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. На юге без осадкой, до +36.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, в Украине усилится жара, в некоторых регионах температура поднимется до +36, и пойдут дожди, сообщает Гидрометцентр.

    На западе страны будет солнечная погода, температура днем от +26 до +30 градусов. На востоке также без осадков. Столбик термометра поднимется до +33.

    Дожди ожидаются в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, температура до +33 днем. Дожди будут и на севере — в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. На юге без осадкой, до +36.

    В Киеве в пятницу будет небольшой дождь, температура до 32 градусов тепла.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 30 июня

    Ранее сообщалось, что масштабная непогода накрыла Польшу, ураганный ветер и сильные дожди стали причиной разрушений в стране.

    Читайте также: Скупой платит дважды. Украине светит расплата за Евровидение

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Нападение на пассажирский автобус в Киеве
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест