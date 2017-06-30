Синоптики предупреждают об усилении жары в Украине

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В пятницу, 30 июня, в Украине усилится жара, в некоторых регионах температура поднимется до +36, и пойдут дожди, сообщает Гидрометцентр.

На западе страны будет солнечная погода, температура днем от +26 до +30 градусов. На востоке также без осадков. Столбик термометра поднимется до +33.

Дожди ожидаются в Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях, температура до +33 днем. Дожди будут и на севере — в Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях. На юге без осадкой, до +36.

В Киеве в пятницу будет небольшой дождь, температура до 32 градусов тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 30 июня

Ранее сообщалось, что масштабная непогода накрыла Польшу, ураганный ветер и сильные дожди стали причиной разрушений в стране.

Читайте также: Скупой платит дважды. Украине светит расплата за Евровидение

